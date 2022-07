ANWB: Nederlander verdwaalt in autobelastingen

Dat blijkt uit een groot onderzoek dat de ANWB liet uitvoeren onder ruim 2000 Nederlandse autobezitters.

„Nu het kabinet voornemens is om betalen naar gebruik in te voeren, wilden wij het draagvlak daarvoor eens peilen”, aldus ANWB-hoofddirecteur Marga de Jager. „Het was voor ons opvallend dat lang niet alle Nederlanders weten hoe ons belastingsysteem voor de auto in elkaar zit. Zo kan 19 procent geen van de drie soorten van autobelasting opnoemen. Het is gewoon niet transparant.”

Onduidelijk

„Opvallend is dat wanneer het huidige belastingsysteem is uitgelegd, de weggebruiker er negatief over is, omdat onduidelijk is hoeveel geld een autobezitter er bij elkaar mee kwijt is. Daarnaast zien ze ook dat in landen om ons heen de brandstof en de aanschaf van een nieuwe auto veel goedkoper is.

Driekwart van de ondervraagden in het ANWB-onderzoek wil weten wat ze exact kwijt zijn voor hun auto; het liefst via een maandelijkse opgave. Bovendien vinden ze dat de belastingcenten die ze afdragen om te kunnen rijden, moeten worden gebruikt om de kwaliteit van het wegennet te verhogen. De Jager: „Het is belangrijk dat het achterstallig onderhoud snel wordt aangepakt, want dat blijft de weggebruiker een doorn in het oog. Omrijden omdat een brug niet op tijd is opgeknapt, kan gewoon niet. Dat kost extra brandstof en jaagt ons op kosten. En nu we zien dat het weer drukker wordt op de wegen, is het zaak dat de auto kan blijven rijden. Want wat er ook gebeurt, het blijft het allerbelangrijkste vervoermiddel. Nu en in de toekomst”, stelt De Jager.

Openbaar vervoer

Overigens laat de automobilist zich niet van de wijs brengen door betalen naar gebruik. Het merendeel zegt de auto niet vaker te laten staan als straks per kilometer moet worden afgerekend. „Slechts 20 procent zegt iets zuiniger om te gaan met het gebruik”, vertelt De Jager. „Daarbij is het opvallend dat slechts 12 procent van de ondervraagden het openbaar vervoer als alternatief voor de auto ziet. Het geeft maar weer eens aan dat de auto toekomst heeft, maar dat het wel duurzamer kan en moet.”

De Jager wil nog meer gas geven om de elektrificatie van het wagenpark te versnellen. „Daarbij is het belangrijk dat er een tweedehandsmarkt voor elektrische wagens komt, zodat die voor iedereen bereikbaar zijn. We moeten de ontwikkeling van fossiele brandstoffen naar elektrificatie omarmen en niet tegen zijn, anders komt de auto in het ’verdomhoekje’ terecht en dat is niet wat we willen.”