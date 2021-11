Vlucht Brussels Airlines maakt rechtsomkeert: piloot onwel

Het ging om een vliegtuig dat maandag vanaf Brussels Airport Zaventem opgestegen was richting Lomé, de hoofdstad van Togo, en een tussenstop zou maken in de Ghanese hoofdstad Accra. Maar na een uur werd de piloot onwel. „Het vliegtuig hing toen boven Parijs en er werd beslist om terug te keren naar Brussel. De copiloot heeft het toen overgenomen”, zegt Kim Daenen, woordvoerder van Brussels Airlines tegen Nieuwsblad.

Landen in Parijs zelf was volgens de woordvoerder niet nodig. „In zulke gevallen bekijken we de situatie altijd. Als we bijvoorbeeld een zwangere vrouw aan boord hebben die onmiddellijk moet bevallen dan kan het wel zijn dat er zo snel mogelijk geland wordt. Maar als we kunnen, dan keren we terug naar Brussel.”

Medische controle

De copiloot vloog het vliegtuig terug naar Zaventem, waar de piloot medische verzorging kreeg. „We hebben daarna een andere piloot opgeroepen die met de voltallige crew en inzittenden de vlucht heeft kunnen hernemen.”

Over de medische toestand van de piloot geeft Brussels Airlines geen details vrij, maar de woordvoerder bevestigt wel dat er geen sprake is van Covid-19-symptomen.