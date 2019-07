Huis VS veroordeelt aanvallen Trump op ’Squad’

Vier Republikeinen en één onafhankelijk congreslid stemden mee met alle Democraten in de veroordeling van de ’tweetstorm’ van Trump. Die had afgelopen zondag gezegd dat de vier vrouwen „beter terug kunnen gaan naar het land waar ze vandaan komen en zich daar inzetten voor de mislukte en door misdaad geplaagde plaatsen.”

Als ze zoveel kritiek op de Verenigde Staten hebben, zijn ze vrij het land te verlaten, zei Trump. Een dag later had de president zijn opmerkingen nog een keer herhaald. De vrouwen noemde hij bovendien ’een stelletje communisten’. Ook liet hij weten absoluut niet racistisch te zijn.

’Walgelijk’

„Deze uitspraken van het Witte Huis zijn schandelijk en walgelijk en ze zijn racistisch”, zei voorzitter Nancy Pelosi, de leider van de Democraten. Met de aangenomen resolutie veroordeelde het Huis de „racistische opmerkingen van Trump die angst en haat voor nieuwe Amerikanen en gekleurde mensen legitimeren en versterken.”

De opmerkingen van Pelosi zorgden voor een twee uur durend debat in het Huis, nadat Republikeinen hadden gezegd dat ze te ver was gegaan en de debatregels van het Huis had geschonden.

Politiek spel

Kevin McCarthy, de leider van de Republikeinen in het Huis, had zijn partijgenoten opgeroepen tegen de resolutie te stemmen omdat die politiek gemotiveerd was. „Het is allemaal politiek”, zei hij.

Ondertussen is burgerrechtenorganisatie American Civil Liberties Union (ACLU) een zaak begonnen tegen de nieuwe immigratieregels van president Donald Trump. „Dit is tot dusverre de meest extreme poging van de regering Trump om een asielverbod in te stellen. Dit verbod schendt nationale en internationale wetten”, zei de advocaat van de ACLU.

In de nieuwe regels heeft Trump de bepaling laten opnemen dat mensen geen asiel in de VS kunnen krijgen, als ze voor hun aankomst door een ander land zijn gereisd waar ze beschermd worden tegen bijvoorbeeld vervolging en marteling. De migranten moeten dan in dat land waar ze eerder waren, asiel aanvragen. Trump hoopt hiermee de migrantenstroom aan de zuidgrens te temperen.

De zaak dient voor een rechter in de staat Californië. De ACLU en enkele andere groepen hebben de zaak namens vier hulporganisaties voor migranten aangespannen.