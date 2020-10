Blok zet Eritrese consul op straat na ’afpersing’

Afgelopen zaterdag meldde radioprogramma Argos op basis van onderzoek dat diplomaten van het Eritrese ambassadekantoor in april de coronacrisis aangrepen voor een inzameling. Het geld was bedoeld om corona te bestrijden in Eritrea. De collecte was echter ver van vrijwillig, zeiden bronnen tegen Argos. Wie niet meewerkte, kwam op een zwarte lijst. Dat betekende problemen voor familie in Afrika of bij het aanvragen van een verblijfsvergunning in Nederland.

Tegen De Telegraaf ontkende Mehari dat er druk was uitgeoefend. „De ambassade raakt verveeld van deze krankzinnige beschuldigingen die kant noch wal raken”, schreef hij.

Schrikbewind

Toch werd hij dinsdag ontboden bij Blok om opheldering te geven, zeker aangezien het niet de eerste keer is dat dergelijke verhalen over afpersing door het Eritrese schrikbewind naar buiten komen. De minister besloot vervolgens dat Mehari geen werk meer mag doen voor het ambassadekantoor in Den Haag. Hij mag wel in Nederland blijven.

Opvallend genoeg twitterde de Eritrese minister van informatie Yemane Gebremeskel juist dat de Nederlandse ambassade op het matje zou worden geroepen. Dinsdag meldde hij dat meer actie later zozu volgen, omdat de Nederlandse overheid de ambassade zou lastigvallen met „verzonnen beschuldigingen over een schimmige coronacollecte.”

Volgens Buitenlandse Zaken heeft de Nederlandse vertegenwoordiging, die in Soedan huist, vooralsnog niets gehoord van het Eritrese regime.