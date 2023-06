OM eist tot 1 jaar cel voor stelen 100 exclusieve Friese duiven

De duiven werden in de nacht van 28 op 29 november 2021 gestolen van het erf van twee broers die sinds 2006 actief zijn in de duivensport. Het duo fokt en verkoopt de vogels aan onder meer China. Ook topduif Luna, getaxeerd op 80.000 euro, was verdwenen. De vogel werd in 2021 uitgeroepen tot de beste duif van Nederland. De advocaat van de broers noemt Luna „een Ferrari” in de wereld van de duivensport.

De diefstal heeft een grote financiële en emotionele impact, zei een van de broers. „Ons levenswerk is kapot. Succes in de duivensport komt je niet aanwaaien.”

Tomas P. wordt door het OM gezien als hoofdverdachte. De officier van justitie baseert zich onder meer op tapgesprekken. P. gaf in de rechtbank in Leeuwarder toe dat hij de andere verdachten had geronseld en een auto voor het vervoer van de duiven had geregeld, maar ontkende dat hij bij de diefstal aanwezig was. De opdrachtgever voor de duivendiefstal was volgens hem iemand in Litouwen. Diens naam wilde P. niet zeggen. „Dat zou gevaarlijk zijn voor mij en mijn gezin”, aldus de 26-jarige man. Hij vertelde dat de duiven naar Duitsland zijn gebracht, maar het adres wilde de Litouwer ook niet prijsgeven. De vogels zijn nog niet gevonden.

Kostbaar

Dat de duiven zo kostbaar zijn, wist P. naar eigen zeggen niet. Volgens een 28-jarige medeverdachte waren ook andere duivensporters het doelwit. Hij en P. zeiden tegen de rechter dat de beloning hun drijfveer was. Ze zouden per persoon 1000 euro krijgen van de opdrachtgever.

De drie andere mannen hoorden celstraffen van negen of tien maanden tegen zich eisen. Voorafgaand aan de behandeling van de zaak heeft het OM procesafspraken gemaakt met P. Het gaat onder andere om de strafeis. De afspraken zijn gemaakt om de zaak sneller te kunnen behandelen. Zo is door P. afgezien van onderzoekswensen die het proces zouden kunnen vertragen.

De rechtbank moet de afspraken nog toetsen en doet in alle zaken uitspraak op 13 juli.