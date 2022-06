Pinksterdrukte op wegen richting Zuid-Europa

In Duitsland rijdt het verkeer langzaam ten zuiden van München in de richting van Kufstein in Oostenrijk, meldt de ANWB. Daar kan de vertraging oplopen tot anderhalf uur. Ook op de route via Salzburg naar de Tauerntunnel is het druk. Op de meer westelijke route door Zuid-Duitsland richting het Oostenrijkse Lermoos moeten automobilisten ook geduld hebben.

In Zwitserland staan files bij de Gotthardtunnel en de nog drukkere San Bernardinotunnel.

In Frankrijk is er de meeste vertraging op de A7 tussen Lyon en Valence, mede door slecht weer.