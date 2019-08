Lili en Howick Ⓒ ANP

Den Haag - Justitie hield er rekening mee dat de Armeense tieners Lili en Howick in aanloop naar hun uitzetting mogelijk de benen zouden nemen. Daar is meermaals met betrokken instellingen over gesproken. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven na een WOB-verzoek.