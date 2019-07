Kabinet: maak dna-afname verdachten eerder mogelijk

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil de dna-afname vervroegen omdat verdachten zich na hun veroordeling soms niet melden. Hun celmateriaal wordt dan dus niet opgenomen in de dna-databank. Mochten ze dan opnieuw de fout ingaan, dan is de pakkans een stuk kleiner.

De CDA-bewindsman mikt op het eerder afnemen van dna-materiaal bij iedere aangehouden verdachte van een misdrijf waar minstens vier jaar op staat. Het gaat volgens zijn departement dan vooral om mensen die na hun verhoor of na beëindiging van de inverzekeringstelling in vrijheid worden gesteld, maar nog wel verdachte blijven.

Een andere mogelijkheid is om bij alle verdachten die in verzekering worden gesteld eerder dna-af te nemen. Een onderzoek moet uitwijzen welke van de twee opties het beste haalbaar is.

Grapperhaus wil daarnaast dat het ’in uitzonderlijke gevallen’ gevallen mogelijk wordt om ook bij niet-verdachten dna af te nemen. Dat gaat dan om verdachten die weigeren in het kader van een grootschalig dna-onderzoek hun celmariaal vrijwillig af te staan. Er moet dan wel sprake zijn van een ’zeer ernstig misdrijf’.