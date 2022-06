Dader van aanslag op oud-president Reagan na 41 jaar helemaal op vrije voeten

De intussen 67-jarige Hinckley schoot de Amerikaanse president neer toen hij het Washington Hilton Hotel verliet op 30 maart 1981. Hij zei dat hij indruk wilde maken op actrice Jodie Foster, die hij had gezien in de film „Taxi Driver.”

Een van zijn kogels ketste af op de gepantserde presidentiële limousine en trof Ronald Reagan in de borst, dicht bij het hart. Reagan overleefde de aanslag, maar moest wel geopereerd worden wegens een longperforatie. Voor de aanvang van de operatie vroeg Reagan gekscherend nog of de chirurg wel een Republikein was.

De chaos net na de aanslag Ⓒ Wikimedia Commons

Drie andere mensen raakten gewond, onder wie James Brady, de toenmalige woordvoerder van het Witte Huis, die gedeeltelijk verlamd raakte en spraakproblemen had. Hinckley probeerde niet te ontsnappen en werd ter plekke gearresteerd.

Tijdens een rechtszaak in 1982 werd Hinckley onschuldig bevonden op basis van ontoerekeningsvatbaarheid. Hij verbleef tot 2016 in een psychiatrisch ziekenhuis, waarna hij onder gerechtelijk toezicht werd geplaatst en bij zijn moeder in Williamsburg woonde. Dat hield in dat hij geen contact mochten hebben met de families Reagan en Foster en dat hij ook verplicht was om een GPS-tracker bij te hebben. Die voorwaarden zijn nu volledig opgeheven, ondanks eerder protest van de dochter van oud-president Reagan.