Maffiabaas Imperiale eindelijk door Verenigde Arabische Emiraten aan Italië uitgeleverd

De uitlevering heeft afgelopen vrijdag 25 maart plaatsgevonden. Imperiale is direct in Napels verhoord. De uitlevering is ook belangrijk voor ons land, omdat de Nederlandse justitie de Napolitaan beschouwt als iemand die zakelijk contact had met de crimineel Ridouan Taghi. Bovendien heeft Imperiale lange tijd in Nederland gezeten, waar hij tot 2008 een coffeeshop runde aan de Raadhuisstraat in Amsterdam. Hij werkte toen ook samen met Rick van de Bunt, die in 2008 in Madrid werd geliquideerd. Via hem kwam het contact tot stand met de Zuid-Amerikaanse drugskartels. Imperiale werd ook bekend omdat hij twee in 2002 gestolen schilderijen van Van Gogh van dieven had gekocht en later de Italiaanse politie aanwees waar hij ze had verstopt. Dat was in zijn geboorteplaats Castellammare di Stabia (bij Napels). De schilderijen Zeezicht bij Scheveningen en Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen konden daarna weer naar het Van Gogh Museum worden teruggebracht.

Uitleveringsverdrag ontbrak

Imperiale werd vorig jaar 4 augustus in Dubai gearresteerd. De schatrijke Imperiale bleek in het bezit te zijn van zeer waardevolle goederen. De politie van Dubai nam waardevolle schilderijen, grote sommen contant geld en luxe horloges in beslag. Italië vroeg na de arrestatie tot twee keer toe tevergeefs aan de autoriteiten van de VAE om de maffiabaas uit te leveren. Het probleem was dat er geen uitleveringsverdrag was tussen de landen. Rome drong met succes aan op verandering hiervan. Op 8 maart deed de Italiaanse minister van Justitie Cartabia opnieuw een verzoek, dat dit keer is ingewilligd. Imperiale is definitief veroordeeld wegens internationale drugshandel. Hij kocht namens de Napolitaanse Camorra tonnen cocaïne van de Colombianen. Tevens is er een arrestatiebevel tegen Imperiale wegens lidmaatschap van de maffia. Hij verkocht eerst de drugs aan de clan Di Lauro en werkte vervolgens samen met de andere clan Raffaele Amato. Het zijn clans die in de wijken Scampia en Secondigliano in het Noorden van Napels een langdurige bloedige oorlog met elkaar hebben uitgevochten.

Raffaele Imperiale was in 2016 veroordeeld tot achttien jaar gevangenis, wegens drugshandel en geld witwassen. Omdat hij besloot samen te werken met justitie werd zijn straf verminderd tot acht jaar. Na het vonnis veranderde zijn leven weinig. Hij bleef in weelde in Dubai leven tot aan zijn arrestatie.