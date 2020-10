Vernietigend rapport Damdemonstratie: ’Driehoek werd niet benut’

AMSTERDAM - Voor, tijdens en zelfs na de veelbesproken Dam-demonstratie van 1 juni is er nauwelijks contact geweest tussen de lokale driehoek over het verloop van het protest dat door meer dan 10.000 mensen werd bezocht die de coronaregels niet in acht namen. Een onderzoekscommissie uit vernietigende kritiek op de crisiscommunicatie en de wijze waarop besluiten door de driehoek, die onder leiding van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema staat, zijn genomen.