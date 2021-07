VS pakt China aan om hack, maar EU en NAVO voorzichtiger

Alleen de VS beschuldigt China van directe betrokkenheid bij de hack. Ⓒ Foto EPA

WASHINGTON - De VS, de EU, de NAVO en andere bondgenoten wijzen China aan als verantwoordelijke voor de grote Microsoft hack eerder dit jaar. Door een lek in de e-mail-software van Microsoft konden hackers aanvallen plegen op duizenden bedrijven en overheidsinstanties. Volgens de VS zou China direct samen hebben gewerkt met cybercriminelen.