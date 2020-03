De laatste klus van Harry en Meghan

Harry en Meghan na de kerkdienst in Westminster Abbey in Londen. De gezamenlijke koninklijke klussen zitten erop. Ⓒ AFP

Londen - Het is bijna drie uur op maandagmiddag tegenover Westminster Abbey in hartje Londen. Over enkele ogenblikken zullen prins Harry en zijn echtgenote Meghan langskomen. Het is het moment waarop honderden koninklijke fans, een dito aantal toeristen en waarschijnlijk een veelvoud aan vertegenwoordigers van de media met smart wachten.