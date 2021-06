Tienling bleek fabeltje, ’moeder’ nu opgenomen in psychiatrische kliniek

Gosiame Thamara Sithole Ⓒ Twitter

Kaapstad - Het was twee weken geleden wereldnieuws: De geboorte van de Zuid-Afrikaanse tienling, waarover de krant Pretoria News als eerste berichtte. Het verhaal is inmiddels als een zeepbel uit elkaar gespat. De vrouw zou de zwangerschap hebben verzonnen en zit nu in een psychiatrische kliniek. Intussen is de discussie over het geestelijke welzijn in Zuid-Afrika, waar één op de drie mensen lijdt psychische problemen en maar een kwart hulp krijgt, opnieuw losgebarsten.