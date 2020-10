DEN HAAG - In een eigen videoboodschap, verspreid via Instagram, zeggen koning Willem-Alexander en koningin Máxima dat het hun ’pijn’ doet om het vertrouwen in hen beschaamd te hebben. Het is een unieke persoonlijke knieval, direct gericht tot de bevolking, uitvoeriger dan de koning ooit deed. „We zijn betrokken maar niet onfeilbaar”, besloot hij.