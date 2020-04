Advocaten: snel meer zaken laten doorgaan

„Als advocatenkantoren verdwijnen, komen verdachten in een nog nadeliger positie ten opzichte van het Openbaar Ministerie terecht dan ze nu al hebben”, zegt Soeteman. Bovendien verkeren ze langer in onzekerheid over wat ze boven het hoofd hangt. „Ga maar eens een baan zoeken, of een gezin stichten als je misschien nog een celstraf moet uitzitten. Het leven van mensen staat stil.”

Noodklok

Dat gerechten alleen nog urgente zaken behandelen, betekent volgens Soeteman ook fors meer stagnatie in de toch al vastgelopen strafrechtketen. Al voordat het coronavirus toesloeg, luidde topman Gerrit van der Burg van het Openbaar Ministerie de noodklok over bijna 23.000 zaken die dit jaar worden uitgesteld wegens gebrek aan zittingscapaciteit bij de rechtbanken. Daar komen nu dagelijks vele honderden zaken bij.

„Wie gaat al die zaken oplossen als de wereld weer enigszins genormaliseerd is? Alle zaken zijn urgent”, vindt strafadvocaat Jan Vlug uit Deventer. In een column op Twitter houdt hij een vurig pleidooi om de paleizen van justitie te openen. „Als het in de supermarktsector kan, dan kan het bij de rechtbanken ook.” De advocaat ziet nog een belangrijke reden om de draad snel op te pakken: de vrees dat mensen voor eigen rechter gaan spelen.

„Rechtspraak is wat ons onderscheidt van beesten. We kunnen die niet maandenlang plat leggen. Mensen verliezen hun baan, zien hun kinderen niet, hebben geldnood. De rechtspraak is er om dat op te lossen. Dat kan allemaal niet wachten. Al was het maar om eigenrichting te voorkomen”, aldus Vlug.

Besmettingsgevaar

Door besmettingsgevaar worden verdachten vrijwel niet meer naar rechtbanken vervoerd. Ze staan vanuit de gevangenis of het politiebureau via – geregeld haperende – videoverbindingen voor de rechter, of hun zaken worden schriftelijk afgedaan. Publiek mag niet naar binnen, journalisten slechts mondjesmaat. Het betekent dat ook de openbaarheid van de rechtspraak op de tocht staat. De rechtspraak probeert met wisselend succes livestreams te organiseren die verslaggevers thuis kunnen volgen, verleent beperkte toegang tot zittingen, of publiceert summiere bekendmakingen van beslissingen achteraf.

In een brief aan de Raad voor de Rechtspraak spreken 26 rechtbankverslaggevers en -tekenaars hun zorgen uit over de huidige gang van zaken. Volgens de journalisten bestaat er veel onduidelijkheid over maatregelen die de gerechten hebben getroffen om de openbaarheid te garanderen. Ook zijn er grote verschillen tussen de diverse rechtbanken: „Alsof iedereen bezig is om het wiel uit te vinden.”