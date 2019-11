Frits Seelen was erbij in 1989. Met een moker en een breekijzer ging hij de gehate Muur te lijf. Ⓒ Eigen foto

BERLIJN - Toen in 1989, precies dertig jaar geleden, eindelijk de gehate Berlijnse Muur werd gesloopt, leek dat het begin van een glanzende toekomst. De Nederlander Frits Seelen was erbij. Met een moker sloeg hij in november 1989 op de gehate Muur in. In de jaren daarna steeg de Nederlandse ondernemer op tot plantenkoning van Berlijn. Is er in dertig jaar veel veranderd? „De West-Duitse bedrijven namen alles in Oost-Duitsland voor een appel en een ei over”, concludeert hij nu. En de Oost-Duitsers hebben het nog steeds niet breed.