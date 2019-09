Regen verdwijnt snel: dit weekend tot 26 graden

,,Het gaat de goede kant op”, vertelt Rico Schröder van Weeronline. ,,De nazomer gaat de komende tijd echt weer komen. We hebben nu nog te maken met de regen, maar dat wordt morgen echt stukken beter.”

Donderdag zijn er weliswaar wolkenvelden, maar ook de zon gaat zich regelmatig laten zien. ,,In de nacht naar vrijdag toe en op vrijdagochtend hebben we nog even te maken met een storing met enkele buien, maar daarna wordt het echt lekker.”

Vooral het weekend ziet er ‘erg goed uit’. Zaterdag en zondag verwacht Schröder volop zonneschijn en het kan ook lekker warm worden. ,,Op zaterdag tussen de 18 en 22 graden en op zondag en maandag misschien wel tot 26 graden in Limburg.”

Volgende week

Wat er daarna gaat gebeuren, is nog onduidelijk: het lijkt in ieder geval droog te blijven vanwege een hogedrukgebied dat bij ons landje in de buurt ligt. ,,Afhankelijk van wáár dat hogedrukgebied komt te liggen, houden we aangename temperaturen óf komt er wat koudere lucht vanuit het noorden ons land binnen. Dat is dus nog even onduidelijk, maar tot en met maandag wordt het in ieder geval lekker.”

Een aangename nazomer is niet ongebruikelijk. In 2016, vertelt Schröder, bleef het zelfs tot 14 september 31 graden in de Bilt. ,,Daar komen we nu niet aan, maar heel uitzonderlijk is het niet als het wat langer warm blijft.”