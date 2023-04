Archeologen stuiten op 12 afgehakte handen in Egypte

De resten zouden stammen de tijd van het Nieuwe Koninkrijk (16e tot 11e eeuw voor Christus) en zouden gevonden zijn in een paleis van de Hyksos, een dynastie die Egypte was binnengevallen. De vondst werd gedaan door Duitse en Oostenrijkse archeologen, die stellen dat het om 11 mannenhanden en 1 vrouwenhand zou gaan, die opzettelijk zijn afgehakt. Daarnaast hebben ze ook fragmenten van vingers gevonden. Het is vooralsnog onduidelijk of de handen werd afgehakt als straf of als onderdeel van een ceremonie.

Ⓒ Gresky et al., Scientific Reports