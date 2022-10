President Italië vraagt Meloni regering te leiden, eerste vrouwelijke premier

De partij van Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, was bij de verkiezingen op 25 september veruit de grootste gebleken. Meloni’s partij zit in een rechtse coalitie samen met de Lega van Matteo Salvini, Forza Italia van Silvio Berlusconi en een klein groepje van enkele gematigde christendemocraten onder leiding van Maurizio Lupi.

Meloni’s regering zal zaterdag om 10 uur ’s ochtends beëdigd worden. Ze wordt dan de eerste vrouwelijke premier van Italië. De levensduur van Italiaanse kabinetten is doorgaans niet erg lang vanwege ruzies tussen de coalitiepartijen. De grote vraag is of de 45-jarige vrouw uit Rome de twee heren uit Milaan, Berlusconi en Salvini, aan zal kunnen. Beiden zijn gewend de aandacht voor zichzelf op te eisen.

Gezamenlijk

Meloni zal vooral Berlusconi, de leider van Forza Italia, op zijn plaats moeten wijzen. Opvallend was dat ze voor de consultaties met president Mattarella op vrijdagochtend gezamenlijk met Berlusconi, Salvini en Lupi was gekomen. Na het korte onderhoud van slechts 12 minuten voerde Meloni het woord namens allen.

Bekijk ook: De Italiaanse formatie gaat van start en Poetin speelt een bijrol

Normaal gesproken spreken de partijleiders tijdens consultaties afzonderlijk met het Italiaanse staatshoofd. Het was een duidelijk signaal naar Mattarella en de buitenwereld om de eenheid van de rechtse coalitie te benadrukken, die door Meloni wordt geleid. Daarom sprak ook zij alleen na afloop van de consultaties, heel kort, tot de pers, waarin ze zei dat centrumrechts eensgezind is en haar als premier heeft voorgedragen. Terwijl ze sprak stond ze tussen Salvini en Berlusconi in. Iedereen vroeg zich af wat deze laatste zou doen om de aandacht op zich gevestigd te krijgen, maar hij hield zich, zienderogen, met moeite in.

Meloni in het middelpunt, Berlusconi links en Salvini rechts van haar tijdens een kort persmoment. Ⓒ ANP / AFP

Toen het rechtse gezelschap na afloop uit het presidentieel paleis Quirinale vertrok, steunde de 86-jarige Berlusconi, die moeilijk ter been is, tijdens het lopen op Salvini. Hij wilde dat Meloni aan de andere kant van hem zou lopen, zodat hij letterlijk weer in het middelpunt van de belangstelling zou staan, maar zij vermeed om aan dat spel mee te doen.