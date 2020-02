Twee doden door botsing op A12, mogelijk verband met plofkraak

Ⓒ Roland Heitink

ZEVENAAR - Door een botsing op de A12 bij het Gelderse Zevenaar zijn vrijdagochtend twee mensen om het leven gekomen. Een van de inzittenden ging er na het ongeval, mogelijk zwaargewond, vandoor. Onderzocht wordt of er een verband is met een plofkraak in de nacht van donderdag op vrijdag in Duitsland, meldt de politie.