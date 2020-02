Twee doden door botsing op A12, verband met plofkraak

Ⓒ Roland Heitink

ZEVENAAR - Door een botsing op de A12 bij het Gelderse Zevenaar zijn vrijdagochtend twee mensen om het leven gekomen. Een derde inzittende ging er mogelijk zwaargewond vandoor. Volgens de Duitse politie was een auto met hetzelfde Duitse kenteken even daarvoor gebruikt bij een mislukte plofkraak in Emmerich. In de vernielde auto lag ook kleding die op camerabeelden uit Emmerich is gezien, aldus een woordvoerster.