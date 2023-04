Premium Het beste van De Telegraaf

Amerikaanse steden overspoeld met dodelijke drug: VS helemaal klaar met Mexicaanse smokkel

Door Jurjen Roerdinkholder Kopieer naar clipboard

Ovidio Guzman, de zoon van de grote drugsbaas ’El Chapo’ loopt grote kans zijn vader achterna te gaan en te worden uitgeleverd aan de VS vanwege de smokkel van fentanyl. Ⓒ anp/hh

MEXICO CITY - In een brief heeft de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador (AMLO) zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping gevraagd om hem te helpen door de zendingen van bestanddelen van de zeer verslavende drug fentanyl naar Mexico te stoppen. De Mexicaan staat onder druk van de VS om iets aan de smokkel te doen.