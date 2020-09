18 verdachten rellen rond Pegida-demo Eindhoven voor de rechter

Politie en ME tijdens de demonstratie van Pegida richting de Al-Fourquaan moskee in Eindhoven. Ongeveer 20 demonstranten kwamen oog in oog te staan met honderden tegendemonstranten. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

EINDHOVEN - Achttien vermeende relschoppers rond een demonstratie op 26 mei 2019 van de anti-islamorganisatie Pegida in Eindhoven moeten in oktober voor de politierechter in Den Bosch verschijnen. Een deel van hen is minderjarig. De achttien worden verdacht van openlijke geweldpleging, waaronder het slaan en schoppen naar agenten, en het gooien met stenen en flessen. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) zei dat donderdag na berichten hierover op Omroep Brabant.