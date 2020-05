Patiënt stuurt 1100 bossen bloemen naar ziekenhuis in Winterswijk

Wie de gulle gever is, weten ze niet. „Het moet een dankbare patiënt geweest zijn, want iedereen kreeg een prachtige bos bloemen. Het was een bloemenzee op de afdeling. Het rook ook zo lekker”, zo laat Susan Hoftijzer, assistente anesthesie, weten aan Omroep Gelderland.

De anonieme patiënt moest flink in de buidel getast hebben voor de bloemen, in totaal moet het duizenden euro’s gekost hebben. „We hebben stiekem even zitten rekenen. We waren er stil van.”

De bloemen zijn dankbaar in ontvangst genomen. „Dit doet ons heel goed. Het zijn bijzondere weken met het coronavirus. We hebben alle zeilen moeten bijzetten.”