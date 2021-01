Vier doden bij bestorming Capitool VS, ruim 50 arrestaties

Premium Binnenland

Vader blij dat vermiste kinderen na zes jaar terecht zijn: ’Ik was er dag en nacht mee bezig’

Floor en Mees Werres uit Amstenrade zijn zes jaar na hun verdwijning opgedoken in Oostenrijk. Vader Xander Werres is blij, maar of het tot contact komt is nog onduidelijk. Hij zag zijn zoon Mees voor het laatst toen deze nog een baby is. Dochter Floor was toen een peuter.