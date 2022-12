Medewerker laboratorium Bilthoven besmet met poliovirus

De GGD is begonnen de contacten van de besmette medewerker in kaart te brengen. Zij worden uit voorzorg ook onderzocht. Het risico op verdere verspreiding wordt evenwel erg klein geacht, ook gezien het goede rioleringssysteem in Nederland. Het virus verspreidt zich vooral via de ontlasting.

Het personeel van Bilthoven Biologicals werd getest nadat vorige maand het poliovirus al was aangetroffen bij rioolwateronderzoek, dat standaard wordt gehouden rond laboratoria die met het virus werken. Het was bepaald niet de eerste keer dat dit gebeurde. Kuipers bereidt daarom strengere regels voor, waaronder een vergunningsplicht.

Kinderen in Nederland worden vanaf de leeftijd van twee maanden ingeënt tegen polio. Daardoor is het overgrote deel van de bevolking beschermd tegen het virus, dat naast griepachtige klachten in sommige gevallen ernstige verlammingen kan veroorzaken. Maar omdat niet iedereen is gevaccineerd, zijn volgens het RIVM toch gerichte maatregelen nodig als iemand besmet raakt.

Bilthoven Biologicals laat weten nader onderzoek te doen naar de oorzaak van de besmetting. Het bedrijf noemt in een verklaring zijn medewerkers „verantwoordelijke en gedreven experts” die „dag en nacht” werken aan de ontwikkeling van vaccins die bijdragen aan de wereldwijde uitroeiing van polio.