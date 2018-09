Gesneuvelde militairen Mali herdacht

Op verzoek van de families van beide vorig jaar omgekomen militairen is de plechtigheid in de kleine kapel besloten, aldus de stichting Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers. Regimentscommandant Gert Strick is erbij. Na de bijeenkomst in de kapel is er een openbare herdenking met onder meer een stille tocht door Beneden-Leeuwen en een bijeenkomst op de begraafplaats van de stoottroepers in het dorp. De kapel is dan voor iedereen open.

In Beneden-Leeuwen liggen 378 sinds de Tweede Wereldoorlog omgekomen stoottroepers. De stoottroepers ontstonden in 1944 in bevrijd Zuid-Nederland vanuit het verzet, om de geallieerden te steunen in de strijd tegen de Duitsers. Het legeronderdeel hoort nu bij de landmacht.

De zaak rond de dood van de twee militairen in Mali leidde deze week tot het vertrek van minister Jeanine Hennis van Defensie en de Commandant der Strijdkrachten.