Bronzen beeld geroofd van graf: ’Neem je niet zomaar mee in je boodschappentas’

Het is twee jaar geleden dat Paul Zuurmond, de broer van de Amsterdamse Ombudsman Arre Zuurmond, overleed. ,,Toen mijn broers het graf afgelopen weekend bezochten om hem te herdenken, zagen ze dat het kunstwerk op zijn graf was verdwenen”, vertelt Zuurmond. ,,Het is ontzettend verdrietig. Het beeld was zwaar verankerd, maar dat heeft niet geholpen.”

Hij vermoedt dat het beeld, van een onbekende kunstenaar, met voorbedachten rade is gestolen. ,,Zo’n zwaar beeld neem je niet even mee in een boodschappentas. Daar heb je gereedschap bij nodig en een auto.”

Het is onduidelijk wanneer het beeld precies is gestolen. ,,Dat kan vlak voor het weekend zijn geweest, maar ook twee of drie maanden geleden. We komen er niet wekelijks.” Het kunstwerk was eigendom van een van zijn broers. ,,We vonden het beeld dat de Tuinman en de Dood heet rust uitstralen op het graf.” Zuurmond hoopt dat Hagenaars die iets vreemds de afgelopen tijd hebben gezien rondom de begraafplaats zich melden. ,,Misschien is een jogger bij de Scheveningse Bosjes iets opgevallen? Er is aangifte gedaan bij de politie en de diefstal is ook gemeld bij de begraafplaats zelf.”

Tips kunnen worden gestuurd naar [email protected].