Chaos op luchthaven Frankfurt door noodweer: startbanen onder water, vluchten geannuleerd

Door zware regenval kwamen de startbanen blank te staan, net als het platformgebied waar vliegtuigen worden geparkeerd, geladen en gelost. Vliegtuigen konden daardoor niet opstijgen of landen. Veel vluchten moesten worden geannuleerd of omgeleid, vertelde een woordvoerder van Frankfurt Airport aan het Duitse persbureau dpa.

De grondafhandeling op de drukste luchthaven van Duitsland lag meer dan twee uur volledig stil, waardoor woensdagavond 34 vliegtuigen niet op tijd konden vertrekken. De Duitse weerdienst had woensdag een onweerswaarschuwing afgegeven voor de gehele westelijke deelstaat Hessen, waar Frankfurt onder valt. Er waren ook meldingen van overstromingen in de deelstaten Baden-Württemberg, Rijnland-Palts en Thüringen.

Noodweer

In het westen van Duitsland is in de nacht van woensdag op donderdag zwaar onweer overgetrokken. Volgens de krant Rheinische Post kampt de deelstaat Noordrijn-Westfalen met veel overlast door de vele regen die daar viel. Straten in het Ruhrgebied staan blank en kelders staan onder water.

In Gelsenkirchen zijn er straten die alleen nog maar per boot begaanbaar zijn, tunnels zijn sowieso niet bereikbaar. Meerdere mensen moesten door de brandweer uit hun auto worden gered. Ook veel bomen zijn omgewaaid.

Ook in andere steden in het dichtbevolkte gebied is er veel overlast. In Essen staat in een woonwijk het water tot op een meter hoogte. De brandweer van Dortmund moest al dertig keer uitrukken vanwege het noodweer. Er zijn nog geen meldingen van gewonden.