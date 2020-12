’Sluit supermarkten tijdens kerstdagen’

De sluiting moet er vooral voor zorgen dat het winkelpersoneel rust krijgt, zegt sectorhoofd van FNV Handel Mari Martens in het AD. Martens verwacht niet dat zo’n besluit voor problemen zorgt.

Volgens Martens gaat het veel over zorgmedewerkers als het om overbelasting door corona gaat, maar zit ook het supermarktpersoneel aan zijn taks. „Medewerkers willen na dit zware jaar Kerstmis met hun dierbaren doorbrengen en niet in een overvolle supermarkt.”

Daar komt volgens de FNV-bestuurder bij dat er een zeer grote kans is dat het tijdens de kerstdagen te druk wordt in de winkels. „Het is nu al razend druk”, aldus Martens. „In de supermarkten werken bovendien veel jonge mensen. Het is onverantwoord hen met deze toeloop op te zadelen. Bij het merendeel van deze winkels is geen beveiliging, de coronamaatregelen worden absoluut niet overal nageleefd en gehandhaafd.”