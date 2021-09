Toch nog een lobbyverbod voor Cora van Nieuwenhuizen en Stientje van Veldhoven

Van Veldhoven stapte in juli op nadat bekend werd dat zij aan de slag ging bij het World Resources Institute (WRI), een duurzaamheidsorganisatie die zich bezig houdt met ‘duurzame voedselproductie en energievoorziening’. De organisatie ontving in de afgelopen vijf jaar in totaal 1,7 miljoen euro van het ministerie waar Van Veldhoven voorheen werkzaam was.

Eind augustus werd bekend dat ook VVD’er Van Nieuwenhuizen uit het demissionaire kabinet stapte. Zij gaat per 1 oktober aan de slag als lobbyist en voorzitter van Vereniging Energie-Nederland, de branchevereniging voor grote energiebedrijven als Essent, Eneco, Shell, Gazprom en Vattenfall.

Bekijk ook: Cora van Nieuwenhuizen stapt op als minister van Infrastructuur

Belangenvertrengeling

Niet alleen binnen de Tweede Kamer ontstond er oproer over het feit dat een minister nog voor het einde van de kabinetsperiode de overstap maakt naar een lobbyclub, ook binnen haar eigen partij klonk achter de schermen veel verontwaardiging over de carrièremove. Van Nieuwenhuizen benadrukte echter dat alles volgens de regels is gegaan en er schriftelijke afspraken op het ministerie zijn gemaakt om (de schijn van) belangenvertrengeling te voorkomen.

Meerdere Kamerleden van andere partijen maakten zich zorgen over de voorkennis die Van Nieuwenhuizen mogelijk heeft. Ook wezen zij erop dat Nederland al eerder door de Europese anti-corruptie waakhond van de Raad van Europa is bestraft wegens een gebrek aan regels, toezichthouders en transparantie bij lobbyactiviteiten.

Demissionair premier Rutte laat in reactie op vragen van Kamerleden weten dat het ‘denkbaar is dat de voormalige bewindslieden in het kader van hun nieuwe functie belangen behartigen die liggen op het beleidsterrein van hun voormalige ministerie’. Rutte: „In dat geval zijn zij voor medewerkers van dat ministerie als lobbyist niet aanvaardbaar, tenzij de secretaris-generaal een uitzondering maakt.” Dat lobbyverbod geldt voor twee jaar. De oud-bewindslieden mogen wel met ambtenaren van andere departementen contacten onderhouden.