Vader Hasèn vermoordde zijn ex Marisse en nam hun dochter mee naar Libië Ger en Clary zoeken al achttien jaar naar hun ontvoerde kleindochter: ’Bidden elke dag dat we haar terugzien’

Door Gerda Frankenhuis Kopieer naar clipboard

Clary en Ger van der Burg met een portret van hun vermoorde dochter Marisse en ontvoerde kleinkind Isra. Ⓒ Anne van der Woude

„Oh lieverd, geef een teken van leven. We verlangen zo naar contact met je.” Zo klinkt de wanhoopskreet van de Groningse grootvader van de in 2004 ontvoerde Isra Aksema. Zijn kleindochter wordt komende week 21 jaar en is daarmee ook in het verre Libië volwassen.