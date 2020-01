Knallende klimaatruzie binnen de Murdoch familie

Brandweerman Alistair Mason wordt in het zonnetje gezet door tennislegendes Roger Federer en Nick Kyrgios in de Rod Laver Arena in Melbourne waar dit weekeinde de Open Australian begon. Tennissers uit heel de wereld zijn een inzamelingsactie gestart - Rally for Relief - voor de bestrijding van de bosbranden in Australië.

Ⓒ EPA