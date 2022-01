Premium Het beste van De Telegraaf

Vaccin tegen hpv-kanker dit jaar ook voor jongens: ’Met de kennis van nu zeg ik: neem die prik’

Marouscha

Melanie Brand. Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

Amsterdam - Voor het eerst krijgen jongens in Nederland de kans zich te beschermen tegen hpv-kanker. Daarnaast gaat de vaccinatieleeftijd omlaag van dertien naar tien jaar. Deze week vallen de eerste brieven op de mat. „Het is nu makkelijk praten, maar als het vaccin er in mijn tijd was geweest, had ik het graag genomen”, verzucht Jos Faro.