Willem Engel pakt podium in rechtbank: ’Ik houd van debat’

Engel moet zich bij de rechtbank in de havenstad verantwoorden voor opruiing via zeven berichten op social media tussen juni 2020 en december 2021. Met die berichten heeft hij andere mensen aangezet tot strafbaar gedrag, vindt het Openbaar Ministerie.

De zaak zal vermoedelijk pas na de zomer inhoudelijk worden behandeld, maar dat weerhield Engel er niet van om alvast een royaal voorschot te nemen.

’Politieke vervolging’

Er is sprake van „een politieke vervolging”, vindt hij. Terwijl hij niets anders deed dan deelnemen aan het publieke debat. Nu nog als „politieke mensenrechtenactivist”, maar straks misschien wel als parlementariër. Hij heeft zich verkiesbaar gesteld.

Wat het OM betreft staat vrijheid van meningsuiting voorop, maar is Engel meermalen over de schreef gegaan. Het gaat volgens de officieren niet om de vraag of zijn oproepen concreet hebben geleid tot strafbare feiten, maar of hij ertoe heeft opgeruid.

Engel ziet dat anders. Zijn tweet: ’Bruls begaat een misdrijf in zijn rol als mini-dictatortje. Wederom ambtsmisdrijf. Morgen koffiedrinken bij de ambtswoning,’ was niet meer dan dat: een oproep om koffie te drinken, zei Engel. „Dat mensen daar gingen demonstreren kwam door de uitspraken van Bruls zelf.”

Prikjes

De tekst uit november 2021: ’Het is je plicht, nu vaststaat dat de prikjes compleet mislukt zijn, te zorgen voor zoveel mogelijk infecties’, was geen oproep om zoveel mogelijk andere mensen te besmetten, aldus Engel. „Ik zei niks anders dan Anthony Fauci over groepsimmuniteit. (Fauci is immunoloog en medisch adviseur van de Amerikaanse president red.). Het ging om het zelfbeschikkingsrecht. Er staat niet: ’Doe het iemand anders aan’.”

Engel voerde zelf zijn chaotische verdediging en liet zich met moeite door voorzitter Jacco Janssen beperken tot waar het om gaat tijdens een regiezitting. Zijn eigen advocaat Michael Ruperti reduceerde hij tot een togavuller die vooral met de armen over elkaar mocht luisteren, en heel af en toe een juridisch of vergoelijkend sausje over Engel’s uitspraken mocht gieten: „Hij riep alleen op tot liefde.”

De advocaat vindt dat het Openbaar Ministerie zich met de vervolging van Willem Engel ten onrechte bemoeit met het publieke debat en zegt dat het OM Engel belet om daaraan mee te doen.

Een verzoek van Engel om Norbert Dikkeboom als getuige te horen, werd door de rechtbank afgewezen omdat Engel dat verzoek onvoldoende onderbouwde. Dikkeboom, door Engel consequent aangeduid als ’mijn belager’ en ’mijn stalker’ nam het initiatief tot de massa-aangifte tegen de voorman van Viruswaarheid, die door 22.581 mensen werd ondertekend.

Wel toegewezen als getuigen werden Engel’s juridisch adviseur Jeroen Pols, de vrouw die bloemen legde bij de woning van burgemeester Bruls en Mordechai Krispijn, de organisator van demonstraties op 21 en 28 juni 2020.

De rechtbank wees verzoeken af om hoogleraar Recht en Samenleving Jan Brouwer, Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum, viroloog Menno Bouma en oud-topman van het RIVM Ben van der Zeijst als deskundigen op te roepen. Ook Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Pieter Jan Aalbersberg hoeft niet te komen opdraven, ook al is Engel ervan overtuigd dat de NCTV én de AIVD zich actief met zijn zaak hebben bemoeid.

De rechtbank wil alle getuigen horen op de openbare zitting, waarvoor twee dagen worden uitgetrokken.