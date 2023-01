Premium Het beste van De Telegraaf

Explosie bij Supperclub Amsterdam ’Dat niemand gewond raakte, was een wonder op zich’

Door Mascha de Jong Kopieer naar clipboard

Ⓒ Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - Een explosie midden op de dag op het Amsterdamse Singel heeft de bovenraampjes van de deur van de illustere uitgaansgelegenheid Supperclub eruit geblazen. Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er bij voorbijgangers in. Een gemeentereiniger: „Er liepen allemaal toeristen. Dat niemand gewond raakte, was een wonder op zich.”