Europese missie naar Mercurius bereikt planeet voor het eerst

BepiColombo werd in oktober 2018 gelanceerd. De sonde bestaat uit twee satellieten, een Europese en een Japanse, en moet in 2025 in een baan om de binnenste planeet van ons zonnestelsel komen. Daar gaan de apparaten onder meer onderzoeken hoe de planeet is opgebouwd. Ook heeft BepiColombo het doel om uit te zoeken hoe een planeet kan ontstaan als het dicht om een ster draait.

Om Mercurius te bereiken maakt BepiColombo negen vluchten relatief dicht bij een planeet. Het deed dat één keer langs de aarde, twee keer langs Venus en nu volgen zes vluchten langs Mercurius. De laatste vlucht langs Venus vond plaats in augustus. Deze manoeuvres zorgen dat BepiColombo de juiste snelheid en de juiste baan bereikt om veilig in een baan rond Mercurius te kunnen draaien.

De eerste foto gemaakt tijdens de flyby is dertig minuten na de manoeuvre naar de aarde gestuurd. Kort daarna kon iedereen hem bekijken. De foto werd gemaakt op 1000 kilometer afstand in plaats van het moment dat de sonde het dichtste bij was, op 200 kilometer. Dit komt doordat BepiColombo langs de donkere kant van de planeet vloog op het moment dat het het dichtste bij was.

Mercurius is de binnenste en kleinste planeet van ons zonnestelsel. Mercurius is lastig te onderzoeken omdat deze dicht bij de zon staat en telescopen beschadigd kunnen raken door het felle licht van de zon als ze direct naar de planeet kijken. Alleen de NASA-missies Mariner 10 en Messenger gingen BepiColombo voor met een vlucht langs Mercurius.