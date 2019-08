Komende dagen ook nog 30 graden

Zondag was de eerste officiële landelijke tropische dag in deze augustusmaand. Om half drie werd bij De Bilt de dertig graden gemeten, aldus Weerplaza.

Maandag en dinsdag worden ook tropische dagen verwacht in een groot deel van het land. Als de thermometer dinsdag ook de dertig haalt, spreken we van een landelijke hittegolf. En dat is dan de tweede dit jaar. Woensdag blijft de temperatuur nog rond de 28 hangen, donderdag gaan we flink omlaag naar zo’n 22 tot 24 graden.

Het totaal aantal landelijke tropische dagen dit jaar tot nu toe komt op 11 of 12 uit. Vorig jaar waren dat er negen.