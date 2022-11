Premium Het beste van De Telegraaf

Klanten lopen nachtje mee bij de bakker: ’Ik heb met ze te doen’

Door Edwin Rensen Kopieer naar clipboard

Eén nachtje mochten klanten komen kijken wat er eigenlijk allemaal gebeurt als andere mensen nog liggen te slapen. Ⓒ Robert Hoetink

Laren - De bakkerijbranche verkeert in zwaar weer, maakt wat speelt er zich ’s nachts eigenlijk allemaal af en welke energieslurpende apparatuur is daarbij nodig? Van vrijdag op zaterdag konden klanten in vijf sessies zien hoe het er in de nachtelijke uren aan toe gaat in de bakkerij in het Gelderse Laren. ,,Dit mag nóóit verdwijnen”, roept bezoekster Edith Stam uit.