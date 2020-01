Bloomberg betaalt miljoenen voor een anti-Trump-spotje

Miljardair Bloomberg, die de campagne uit eigen zak betaalt, heeft tot een spotje besloten in antwoord op Trump die ook reclamezendtijd heeft gekocht rond de wedstrijd.

De Super Bowl is het best bekeken programma op de Amerikaanse televisie. Een reclame van dertig seconden rond de wedstrijd kost zo’n 5 miljoen dollar (4,5 miljoen euro). Onbekend is hoeveel de voormalig burgemeester van New York precies betaalt voor de reclame en hoe vaak hij de spot laat uitzenden.

Bloomberg is een van de veertien nog overgebleven Democratische kandidaten voor het Amerikaanse presidentschap. Hij gaf al 76 miljoen dollar uit aan reclame sinds hij afgelopen november zijn kandidatuur bekendmaakte, maar speelt nog geen rol van betekenis volgens de peilingen.

Trump haalde in het vierde kwartaal van 2019 46 miljoen dollar op voor zijn herverkiezingscampagne. De presidentsverkiezingen zijn op dinsdag 3 november 2020.