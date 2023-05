Hofpleinfontein klaar voor mogelijk kampioensfeest Feyenoord

De club kan dit weekend kampioen worden. PSV moet dan op zaterdag punten verspelen bij Sparta en Feyenoord moet zondag Excelsior verslaan.

Ook zal de ’Hofpleinregeling’ in werking treden bij een eventueel kampioenschap. Hierbij wordt de omgeving van het Hofplein afgesloten voor verkeer vanaf een kwartier voor het einde van de wedstrijd.

Traditioneel is het druk in de omgeving van het Hofplein als Feyenoord de landstitel wint. Bij het laatste kampioenschap in 2017 namen honderden mensen een duik in de fontein.

Rond het Stadhuisplein worden geen verkeersmaatregelen genomen, meldt de gemeente. Zondag wordt daar drukte verwacht vanwege een „Feyenoordfestival”, georganiseerd door horecazaken aan het plein. De wedstrijd, die begint om 14.30 uur, wordt op het Stadhuisplein uitgezonden op een groot scherm.