Overleden man (60) gevonden in rommelig huis vol dieren, mogelijk dood door beet eigen hond

De man leefde een teruggetrokken bestaan en stond bekend als kluizenaar. Aangezien het huis was omringd door bergen puin, was het lastig voor de politie om de woning goed te betreden. Daarom werd er een kraan ingezet om ruimte maken en de bergen rommel te verplaatsen, zo’n drie containers vol uiteindelijk. De valse hond was een ander probleem. Uiteindelijk werd besloten om de hond maar te laten inslapen, op advies van experts. Volgens hen was de hond niet meer heropvoedbaar.

Na onderzoek bleek dat de man is overleden aan bloedvergiftiging. Mogelijk is hij gebeten door zijn eigen hond, zo meldt Omroep Gelderland toe. „Uit onderzoek bleek dat hij al meerdere dagen dood was en dat zijn lichaam meerdere bijtwonden had, kennelijk veroorzaakt door zijn eigen honden”, aldus de politie.