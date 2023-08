Overleden man (60) gevonden in rommelig huis vol dieren

Terborg - In het Gelderse Terborg is de politie gestuit op een overleden man van 60 jaar in een woning. Het zou gaan om de bewoner van het pand, zo schrijft Omroep Gelderland. De man woonde niet alleen. In het huis leefden ook drie honden, een kat, drie konijnen, een varken, kippen en een schaap. Een van de honden was buitengewoon vals richting de politie.

