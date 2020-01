Waarom zweeg Hollywood zo lang over Weinstein?

Ⓒ Getty Images

Harvey Weinstein wordt afgeschilderd als het monster van Hollywood. Meer dan tachtig vrouwen, onder wie sterren als Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie en Rosanna Arquette, hebben geklaagd over zijn seksuele intimidaties, er zijn beschuldigingen van verkrachtingen en machtsmisbruik. De reputatie van de internationaal onderscheiden filmproducent is naar de knoppen, maar grote vraag blijft: waarom zweeg Hollywood zo lang? Morgen verschijnt Weinstein voor de rechter in New York, hij kan levenslang krijgen.