LID neemt honderden verwaarloosde duiven mee uit huis en van erf

RIDDERKERK - De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft uit een huis in Ridderkerk en van het erf eromheen vrijdag honderden verwaarloosde duiven meegenomen. In en om het huis leefden 360 duiven onder erbarmelijke omstandigheden. Een duif was meer dood dan levend. In het huis zaten ongeveer honderd duiven, de rest leefde op het erf. Een woordvoerder van de LID bevestigt berichtgeving van deze strekking van Rijnmond. De duiven zijn ondergebracht in een opvanglocatie.

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP