Verdachte aanrijder (21) autocross zat alleen in voertuig

Een crossauto bij de autocross Leende waarbij een auto het publiek in is gereden. Er zijn hierbij tenminste vier gewonden zijn gevallen. Ⓒ ANP

LEENDE - De 21-jarige man uit Reuver die zondag zou zijn ingereden op het publiek tijdens de prijsuitreiking van de Kempencross in Leende, zat alleen in de auto. De 17-jarige vriendin van de man bleek niet in de auto te hebben gezeten tijdens het incident en is vrijgelaten. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag laten weten. De man is woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en moet nog zeker twee weken in de cel blijven.