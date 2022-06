Nederlandse au pair (22) overleden in zwembad VS: ’Verdriet niet voor te stellen’

De oppas was deze week in een zwembad in de kustplaats Nahant, bij Boston, toen het noodlot toesloeg na een duik in het water. Ze kreeg vermoedelijk een hartstilstand, meldt De Limburger. Een misdrijf is door de Amerikaanse politie uitgesloten. Amerikaanse hulpdiensten kregen een melding van een bewusteloos persoon bij het besloten zwembad Cary Street Club. In het ziekenhuis konden medici niets meer voor haar betekenen.

De jonge vrouw komt uit het dorpje Neer in de gemeente Leudal en had volgens de initiatiefnemers haar ’gedroomde reis’ naar de VS vanwege de coronacrisis eerder uit moeten stellen. In september 2021 wist ze toch die kant op te gaan. Op Instagram hield ze haar ruim duizend volgers op de hoogte van de reis.

„Als je het geluk had Elke Noblesse te ontmoeten, was je dag een stuk beter. Elke was een vriendelijke, grappige en vrolijke geest die overal licht bracht”, staat vermeld op de inzamelingspagina van haar Amerikaanse kennissen. Met de donaties moeten onder meer de terugreis naar Nederland en haar uitvaart worden gefinancierd. „Elke sprak altijd zo liefdevol over haar familie in Nederland en hoe dierbaar die voor haar waren. Als gemeenschap waren we vereerd om Elke de afgelopen 10 maanden te kennen en kunnen we ons het verdriet van haar familie niet voorstellen.”