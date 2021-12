Van Dissel: omicron kan leiden tot overspoelen van ic’s

Op de piek van de huidige golf, eind november en begin december, waren er ongeveer 400 ziekenhuisopnames per dag, waarvan ongeveer 50 op de intensive cares.

„Niet geruststellend”, zegt Van Dissel. Hij onderstreepte dat nog veel onduidelijk is, vooral hoe ziekmakend de omicronvariant is. Zeker is in elk geval dat de mutant zich veel sneller verspreidt, waarschijnlijk twee à drie keer sneller dan de delta-variant.

In Engeland verdubbelt het aantal besmettingen met omicron elke twee à drie dagen. Een booster-vaccinatie is de beste garantie tegen ziekte en ziekenhuisopnames. „Het liefst voordat omicron hier dominant is.” In Nederland zijn nu zo’n 120 bevestigde gevallen vastgesteld met de omicron-variant, al wordt in Nederland minder gemeten met welke varianten we te maken hebben.

„Het liefst zou ik de klok luiden en zeggen ’brand meester’, zei van Dissel in de Tweede Kamer. „Iedereen is er natuurlijk klaar mee.”

Omikron-variant van het coronavirus zal begin januari waarschijnlijk de Delta-variant verdrijven als de meest voorkomende variant in Nederland. Meer dan de helft van alle besmettingen zal dan met de nieuwe virusversie zijn.