Boeren woest over plan intrekken vergunningen: ’Dit kabinet is volledig van het padje’

Amsterdam - Een lach en een traan. Dat geldt dinsdag voor de veehouderij in Nederland. Blijdschap dat eindelijk de klimaatkansen van de veestapel worden erkend. Maar boosheid overheerst. Woest zijn boeren over het voorstel van de landsadvocaat om desnoods vergunningen van boeren rond kwetsbare natuur in te trekken.